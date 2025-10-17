Logo SportMediaset
Calcio

Cremonese: Vardy scalpita per la prima da titolare

17 Ott 2025 - 08:00

La Cremonese prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di lunedì sera contro l'Udinese, posticipo del turno di Serie A in programma allo Zini alle 20:45. Un appuntamento importante per i grigiorossi, chiamati a dare continuità ai progressi d questo avvio di campionato e a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Mister Davide Nicola, come spesso accade in questa prima parte di stagione, dovrà fare i conti con qualche problema di formazione. Sono infatti già certe le assenze di Collocolo e Moumbagna, entrambi fermi ai box per problemi fisici. Restano invece da valutare le condizioni di Terracciano, Payero e Audero, che continuano a lavorare a parte ma non sono ancora al meglio. Il tecnico deciderà soltanto nelle prossime ore se rischiarli o se preservarne qualcuno in vista dei prossimi impegni. Particolare attenzione alla situazione tra i pali: se Audero non dovesse farcela, è pronto a prendersi la scena Marco Silvestri, grande ex della partita. In attacco, invece, arrivano buone notizie: Jamie Vardy continua a migliorare la propria condizione atletica e potrebbe anche candidarsi per la prima volta per una maglia da titolare. 

