Pisa, ufficializzata l'impresa per il nuovo centro sportivo

© Getty Images
La Ing. Ferrari S.p.A. di Modena sarà il general contractor designato dal Pisa per la realizzazione del nuovo centro sportivo nerazzurro che nascerà in città, non distante dallo stadio e dalla Torre pendente. Lo ha reso noto il club precisando che "si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla realizzazione del Pisa Training Centre".
Lo stadio e la Torre pendente, spiega il Pisa, "sono i principali simboli sportivi e storici della città" e "la Ing. Ferrari S.p.A. è controllata della Ing. Ferrari Holding, un gruppo composto da aziende altamente specializzate che operano in modo sinergico per fornire soluzioni tecnologicamente avanzate in molteplici settori strategici: la società si distingue come realtà di eccellenza a livello nazionale nei servizi di General Contracting e Facility Management a supporto dell'industria italiana".
Il general contractor, prosegue il Pisa, "avrà il compito di gestire l'intero processo del progetto, agendo come unico punto di contatto e di coordinamento di tutte le professionalità coinvolte e di supervisionare la parte operativa, tecnica e amministrativa dell'intero cantiere fino al completamento dei lavori".
Il nuovo centro sportivo sarà pronto, secondo i tempi stimati dal club, in 15 mesi e "diventerà il quartier generale del Pisa calcio, che per la prima volta nella sua ultracentenaria storia avrà una casa dove ospitare tutte le attività agonistiche e non solo la prima squadra e le principali formazioni del settore giovanile". Il centro si svilupperà su un'area di 121.900 mq all'interno della quale saranno realizzati, oltre alla sede operativa, una foresteria, un Pisa Store, un'area ristoro, spazi per l'Academy e sette campi di calcio, uno dei quali coi requisiti richiesti dai criteri infrastrutturali per ospitare gare ufficiali con tribune di capienza superiore ai 1.500 posti.