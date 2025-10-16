Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pisa, ufficializzata l'impresa per il nuovo centro sportivo

16 Ott 2025 - 21:40
© Getty Images

© Getty Images

La Ing. Ferrari S.p.A. di Modena sarà il general contractor designato dal Pisa per la realizzazione del nuovo centro sportivo nerazzurro che nascerà in città, non distante dallo stadio e dalla Torre pendente. Lo ha reso noto il club precisando che "si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla realizzazione del Pisa Training Centre".

Lo stadio e la Torre pendente, spiega il Pisa, "sono i principali simboli sportivi e storici della città" e "la Ing. Ferrari S.p.A. è controllata della Ing. Ferrari Holding, un gruppo composto da aziende altamente specializzate che operano in modo sinergico per fornire soluzioni tecnologicamente avanzate in molteplici settori strategici: la società si distingue come realtà di eccellenza a livello nazionale nei servizi di General Contracting e Facility Management a supporto dell'industria italiana".

Il general contractor, prosegue il Pisa, "avrà il compito di gestire l'intero processo del progetto, agendo come unico punto di contatto e di coordinamento di tutte le professionalità coinvolte e di supervisionare la parte operativa, tecnica e amministrativa dell'intero cantiere fino al completamento dei lavori".

Il nuovo centro sportivo sarà pronto, secondo i tempi stimati dal club, in 15 mesi e "diventerà il quartier generale del Pisa calcio, che per la prima volta nella sua ultracentenaria storia avrà una casa dove ospitare tutte le attività agonistiche e non solo la prima squadra e le principali formazioni del settore giovanile". Il centro si svilupperà su un'area di 121.900 mq all'interno della quale saranno realizzati, oltre alla sede operativa, una foresteria, un Pisa Store, un'area ristoro, spazi per l'Academy e sette campi di calcio, uno dei quali coi requisiti richiesti dai criteri infrastrutturali per ospitare gare ufficiali con tribune di capienza superiore ai 1.500 posti.

Ultimi video

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

00:29
Video lega del filo d'oro

“Spazio ai sogni”: la Serie A con la Lega del Filo d’Oro

06:02
DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

00:27
Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

03:20
DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

01:48
Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

01:58
I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

01:30
Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

01:14
Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

01:37
Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

01:35
Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

01:46
Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

01:57
Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

01:45
Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

01:51
Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:24
Verona, buone notizie per Zanetti: recuperato Harroui
21:40
Pisa, ufficializzata l'impresa per il nuovo centro sportivo
21:20
Giroud: "Fortunato ad aver giocato nel Milan"
20:50
Sassuolo, torna Berardi per la sfida contro il Lecce
20:05
Bologna, ai box solo Immobile