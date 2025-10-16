Pisa, ufficializzata l'impresa per il nuovo centro sportivo

Il nuovo centro sportivo sarà pronto, secondo i tempi stimati dal club, in 15 mesi e "diventerà il quartier generale del Pisa calcio, che per la prima volta nella sua ultracentenaria storia avrà una casa dove ospitare tutte le attività agonistiche e non solo la prima squadra e le principali formazioni del settore giovanile". Il centro si svilupperà su un'area di 121.900 mq all'interno della quale saranno realizzati, oltre alla sede operativa, una foresteria, un Pisa Store, un'area ristoro, spazi per l'Academy e sette campi di calcio, uno dei quali coi requisiti richiesti dai criteri infrastrutturali per ospitare gare ufficiali con tribune di capienza superiore ai 1.500 posti.