Investe motociclista, papà Messi nei guai in Argentina

05/04/2019

Il padre della stella del Barcellona Leo Messi è stato fermato giovedì a Rosario, in Argentina, con l'accusa di aver investito un motociclista con il suo Bmw. Jorge Messi è stato rilasciato a tarda notte, poche ore dal suo arrivo nella stazione di polizia, dopo essere stato sottoposto ai controlli del tasso alcolemico. Il motociclista, che è stato subito portato in ospedale, ha riportato solo lievi ferite e non ha presentato denuncia.

Intanto il presidente del Barcelona Bartomeu sta già pensando di allungare il contratto di Leo Messi, in scadenza tra due anni, convinto che il rapporto tra l'attaccante e il club blaugrana "continuerà per sempre". "È ancora presto ma il prossimo anno sarà necessario parlare con lui in modo che resti con noi per molti anni. Messi conosce molto bene il suo fisico e il giorno che penserà di non poter più dare l'apporto che vuole, dirà basta. Ma spero che quel giorno sia molto lontano, perché lui fa ancora la differenza in ogni partita".