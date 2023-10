Xavi e l'ossessione chiamata Inter: "Il loro 5-3-2 è stato perfetto con noi"

BARCELLONA

Il tecnico blaugrana non ha ancora cancellato la doppia sfida con i nerazzurri della scorsa stagione in Champions

Mercoledì, in occasione della sfida di Champions League col Porto, Xavi festeggerà le 100 panchine col Barcellona. Un bel traguardo per l'ex centrocampista, capace di far vincere la Liga ai catalani nella passata stagione. Ma il tecnico spagnolo non ha ancora dimenticato l'eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie nella passata stagione ad opera dell'Inter nella fase a gironi. Tanto da tirare ancora in gioco i nerazzurri nell'intervista a Mundo Deportivo con frecciata annessa: "La squadra meglio disposta dal punto di vista tattico? L'Inter con il suo 5-3-2. Con noi lo hanno eseguito quasi perfettamente”. Chiaro l'intento di sottolineare una presunta filosofia difensiva di Inzaghi.

Xavi in particolare, non aveva gradito un rigore non assegnato al Barcellona per un presunto fallo di mano di Dumfries in pieno recupero nel match vinto 1-0 dall'Inter a San Siro (in gol Calhanoglu). Fastidio notificato pure all'arbitro: le immagini infatti, hanno colto l'allenatore dei catalani fare un segno particolare al fischietto Vincic come a dire "L'Inter ha pagato gli arbitri". Senza dimenticare lo sfogo davanti alla stampa: "Sono indignato per l'arbitraggio, abbiamo subito un'ingiustizia".

Nelle scorse settimane pure Ter Stegen, portiere del Barcellona, si era espresso in maniera a dir poco livoroso verso i 19 volte Campioni d'Italia: "Con l'Inter si è visto che con un po' di fortuna si può arrivare in finale di Champions League"