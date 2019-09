Insultò Salah su Twitter: condannato a un mese e mezzo di carcere

La giustizia inglese ha condannato un tifoso inglese a sei settimane di carcere dopo aver insultato Mohammed Salah su Twitter: il 32enne non finirà in cella (la pena è stata sospesa) ma dovrà completare 200 ore di lavoro di pubblica utilità non retribuito oltre a dover seguire un corso di "promozione della dignità umana".