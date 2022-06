Insigne, accoglienza da star a Toronto: "Prima volta lontano da Napoli, qui grande progetto"

Accoglienza da star per Lorenzo Insigne, sbarcato a Toronto nella serata di venerdì per cominciare la sua nuova avventura in MLS. Tanti i tifosi che si sono radunati a Little Italy per salutarlo con striscioni, intonando anche "Un giorno all'improvviso" in suo onore. "Sono felice di essere qui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità - le sue prime parole - Per me è la prima volta lontano da Napoli. Mi ha convinto il grande progetto, per questo ho accettato di venire qui. Sapevo che sarebbe stato difficile cambiare città, ma il presidente mi ha convinto". Lunedì la presentazione ufficiale.