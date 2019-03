Incredibile in Inghilterra: hooligan entra in campo e picchia un giocatore!

10/03/2019

Minuto nove del derby di Championship tra Birmingham e Aston Villa: un hooligan (tifoso della squadra ospitante) entra in campo, corre verso Jack Grealish (centrocampista dei Villans) e da dietro gli rifila un destro, colpendolo sulla tempia e scaraventandolo a terra. Una scena pazzesca, intorrotta dall'intervento dei compagni di squadra del giocatore irlandese (ma anche degli avversari) mentre stewards e poliziotti bloccano l'ultrà (poi chiaramente arrestato) trascinandolo fuori dal terreno di gioco. Il tutto mentre Grealish si rialza e, quasi non fosse successo nulla, torna verso il centrocampo. Poi al 67' il centrocampista irlandese si vendica segnando il gol della vittoria per i Villans.