Incredibile in Camerun: portiere rapito e torturato dal presidente del club

Alla fine è andata bene ai protagonisti dei vari scandali legate alle scommesse in Italia a partire dal 1980, fino ad arrivare ai recenti casi di ludopatia dei calciatori. In Camerun non ci vanno leggeri, in casi come questi. Secondo diverse fonti citate dalla stampa locale il presidente del Victoria United, club di prima divisione, avrebbe rapito, tenuto prigioniero e torturato per tre giorni il suo portiere Djomeni Éric Parfait. Il presidente Valentin Kwain avrebbe accusato il suo portiere di aver venduto diverse partite, in particolare scommettendo sul sito 1Xbet.