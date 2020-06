"Inaccettabile": il Liverpool condanna il comportamento dei propri tifosi

FESTE SOTTO ACCUSA

"Inaccettabile". Attraverso un comunicato il Liverpool condanna il comportamento dei propri tifosi, che nella notte tra venerdì e sabato hanno festeggiato la conquista della Premier League dopo 30 anni "ignorando il distanziamento sociale e il rischio per la sicurezza pubblica", nonostante gli appelli del club e della polizia per il pericolo ancora esistente del Covid-19. Liverpool, notte di festeggiamenti per la vittoria della Premier League







Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images











































Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





























Ultime gallery Vedi tutte

"Il potenziale pericolo di un secondo picco di Covid-19 esiste ancora - si legge nel comunicato dei Reds insieme al consiglio comunale e ai dipartimenti di polizia della zona - e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di non vanificare tutto quello che è stato fatto durante il lockdown. Quando ci saranno le condizioni di sicurezza, lavoreremo tutti insieme per organizzare una parata per festeggiare tutti insieme la vittoria. Fino a quel momento, la sicurezza della nostra città e della nostra gente continua a essere la nostra priorità numero uno", conclude la nota.