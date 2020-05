In Spagna c'è chi dice no: stipendi tagliati? Noi scioperiamo

I giocatori del Rayo Vallecano, club spagnolo di seconda divisione, si sono rifiutati di tornare ad allenarsi per protestare contro la riduzione dei salari decisa dalla società per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia. I calciatori avrebbero chiesto di riprendere a guadagnare gli stipendi al completo, vista la possibile ripresa dei campionati. Secondo i media spagnoli i giocatori si sono allenati a casa anziché andare al centro di allenamento della squadra per l'inizio delle sessioni di gruppo.