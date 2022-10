Liga: il Real vince il Clasico e si prende la vetta

SPAGNA

Al Bernabeu, i blancos battono 3-1 il Barcellona con Benzema, e Valverde e Rodrygo: Ancelotti è primo in solitaria

© Getty Images Il Clasico è del Real Madrid, che nella nona giornata di Liga batte 3-1 il Barcellona prendendosi la vetta solitaria della classifica. Al Bernabeu, decidono il tap-in di Benzema (12'), il destro dal limite di Valverde (35') e il rigore realizzato da Rodrygo (91'): inutile il gol del momentaneo 2-1 dei blaugrana segnato all'83' da Ferrán Torres. Con questo successo, Ancelotti è primo a +3 proprio sulla formazione di Xavi.

Il Clasico si tinge di bianco: il Real Madrid batte 3-1 il Barcellona e si prende, oltre al big match, anche la vetta solitaria della Liga. Al Bernabeu, lo 0-0 dura 11 minuti, poi Vinicius accelera, ter Stegen respinge ma sulla ribattuta arriva Benzema, che di sinistro insacca l'1-0 in favore della squadra di Ancelotti. Al 25', i blaugrana hanno l'occasione di rispondere, ma Lewandowski spedisce alto da pochi passi sull'assist di Raphinha, che poco dopo serve anche a Dembélé il possibile 1-1. Dieci minuti dopo, però, il Real raddoppia: Mendy dalla sinistra serve dal limite dell'area Valverde, che con un destro all'angolino basso batte ter Stegen e sigla il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con il gol annullato a Benzema al 52', poi allo scoccare dell'ora di gioco Xavi rompe gli indugi e inserisce prima Ferran Torres, Jordi Alba e Gavi per Raphinha, Balde e Busquets, poi Ansu Fati al 73'. Un minuto dopo, Carvajal interviene in area su Lewandowski ma Sánchez Martínez non assegna il calcio di rigore, valutando il contatto con il polacco non sufficiente per assegnare la massima punizione. Dopo un'occasione per Ansu Fati, all'83' il Barcellona accorcia le distanze: cross dalla sinistra del classe 2002, Lewandowski non interviene ma sul secondo palo c'è Ferrán Torres, che a porta vuota insacca. Nel finale è un altro Barcellona, con Ansu Fati che in semirovesciata va a centimetri dal 2-2. Al 91', però, Garcia interviene in area su Rodrygo. Il fallo viene rilevato soltanto dopo l'on-field review, dopo aver confermato la posizione regolare del brasiliano prima del fallo del giocatore dei catalani. Rodrygo, così, si procura e trasforma il calcio di rigore che chiude i giochi. Finisce 3-1: il Real è da solo in testa alla classifica, a +3 proprio sul Barcellona che incassa il primo ko in campionato.

Vedi anche Calcio estero Liga: l'Atletico Madrid espugna San Mames, riparte il Siviglia