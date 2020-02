Il Real Madrid supera l’Osasuna 4-1, derby basco alla Real Sociedad

SPAGNA

Nella 23esima giornata della Liga il Real Madrid di Zidane batte l’Osasuna 4-1 e si porta a +6 sul Barcellona (una partita in meno). Dopo la rete di Unai Garcia, Isco e Ramos ribaltano il match, nella ripresa segnano Vazquez e Jovic. Nel derby basco la Real Sociedad supera in casa 2-1 l’Athletic Bilbao. Vantaggio di Portu, risponde Williams ma nel finale la decide Isak. La sfida salvezza Espanyol-Maiorca finisce 1-0, gol di De Tomas.

OSASUNA-REAL MADRID 1-4

Allo stadio El Sadar di Pamplona la squadra di Zidane arriva da prima in classifica ma dopo un’inaspettata eliminazione in Coppa del Re al Bernabeu contro la Real Sociedad. Una delle chiavi di lettura della sconfitta in Coppa è stata la pessima prestazione della difesa priva di Varane e di Mendy, i due tornano in campo dal primo minuto ma le cose sembrano mettersi male in fretta. Al 14’ Unai Garcia porta avanti gli ospiti colpendo di testa in tuffo su calcio d’angolo, non ci arriva Courtois. Il Real non ci sta, l’attacco funziona molto meglio della fase difensiva e al 34’ fa 1-1 grazie al destro al volo di Isco, che si coordina alla perfezione per battere Herrera. I Blancos insistono e passano in vantaggio al 39’ con Sergio Ramos, letale come al solito di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfruttando l’assist di Casemiro, sempre di testa. Nella ripresa l’Osasuna prova a mettere in difficoltà i Blancos alzando la linea del pressing, senza però ottenere risultati concreti. All’85’ la chiude Lucas Vazquez in contropiede con un diagonale su assist di Benzema, bravo a premiare il suo inserimento. Al posto di Benzema entra Jovic che segna di sinistro al volo, ancora in ripartenza, raccogliendo il perfetto passaggio di Valverde. 4-1 definitivo e secondo gol con la maglia del Real per l’attaccante serbo, deludente finora in stagione.



REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO 2-1

In attesa del possibile derby basco successivo, quello che potrebbe vedere le stesse due squadre sfidarsi in finale di Coppa del Re, la Real Sociedad vince 2-1 in Liga tra le mura amiche del Municipal de Anoeta. La Real Sociedad di Alguacil e l’Athletic Bilbao di Garitano sono entrambe reduci dalla clamorosa qualificazione alle semifinali di Coppa, eliminando il Real Madrid e il Barcellona. Forse anche a causa dell’onda emotiva di due successi del genere nel primo tempo le due squadre iniziano il match con il freno a mano tirato e non sono molte le occasioni da gol. Al 65’ Isak, scatenato in Coppa contro il Real, serve un perfetto rasoterra dal fondo per Portu che incrocia la conclusione e supera Simon. Gli ospiti non si perdono d’animo e pareggiano in fretta con Williams, decisivo in Coppa del Re. Il 25enne attaccante viene servito da Muniain in un contropiede a velocità vertiginosa e di destro indirizza la sfera nell’angolo lontano, 1-1 al 71’. Isak decide la sfida all’83’, la sua prima conclusione viene respinta dalla parata di Simon ma sulla seconda il portiere avversario non riesce a intervenire. All’89’ durissimo intervento di Muniain in scivolata su Oyarzabal, inevitabile il rosso prima del triplice fischio.



ESPANYOL-MAIORCA 1-0

Sfida salvezza a Barcellona tra Espanyol e Maiorca, la spuntano i padroni di casa grazie al gol di De Tomas. Diventano tre le sconfitte consecutive in Liga per gli ospiti, raggiunti a quota 18 punti dalla squadra di Abelardo. La sfida inizia con un Espanyol lanciato in avanti alla ricerca del gol, ci provano Embarba e Calleri ma senza fortuna. Il Maiorca si vede assegnare un rigore ma l’arbitro corregge la decisione grazie al Var e ritorna sui suoi passi. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio al 58’ grazie al colpo di testa di De Tomas che impatta la sfera con tempismo perfetto sul cross di Darder. Lo stesso Darder venti minuti dopo sfiora il raddoppio, nel finale grande occasione per l’ex Sampdoria e Crotone Budimir il cui colpo di testa finisce largo e non impensierisce Lopez. Il risultato non cambia e l’Espanyol può tirare un sospiro di sollievo.