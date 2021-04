Il pullman dello Jiangsu Suning in vendita, Eder: "Forse ci pagano gli stipendi"

Da qualche giorno il pullman sociale dello Jiangsu Suning è in vendita presso un mercato di auto usate in Cina. La squadra, dopo aver vinto il campionato cinese, era stata di fatto cancellata dopo la decisione di sospendere tutte le attività del club lasciando anche pendenze economiche verso dipendenti e calciatori. Tra questi Eder che non ha tardato a reagire alla notizia del bus: "Ora magari ci pagano gli stipendi...".