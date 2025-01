Il Psg vince ancora la Supercoppa di Francia: Dembélé abbatte il Monaco al 92’

LA PARTITA

Allo Stadium 974 di Doha, in Qatar, i parigini ritrovano Donnarumma dal primo minuto: il portiere azzurro torna titolare dopo il brutto infortunio rimediato al volto il 18 dicembre scorso, quando era stato colpito dai tacchetti di Singo al 22’ del match di Ligue 1 proprio contro il Monaco. Il Psg parte bene e al decimo sfiora già il vantaggio: la traversa salva, infatti, Kohn sul tiro di Doué. Proprio l’estremo difensore dei monegaschi è invece decisivo al 21’, quando nega la gioia del gol a Dembélé, autore di una conclusione interessante. La formazione di Luis Enrique è padrona del campo e alla mezz’ora si rende nuovamente pericolosa con Vitinha, mentre Akliouche prova a svegliare il Monaco al 40’: attento è Donnarumma. All’intervallo regge quindi lo 0-0, con Lee Kang-in a sprecare l’ultima grande occasione del primo tempo per il Psg. La ripresa si apre invece con una doppia chance per la squadra di Adi Hütter: Donnarumma salva su Ben Seghir al 53’, mentre è il palo a fermare Vanderson due minuti più tardi. Davanti agli occhi di Verratti, Anelka e Draxler – ex illustri presenti in tribuna – pure Hakimi si vede cancellare il possibile vantaggio per il Psg da un grande intervento di Kohn al 74’. La partita sembra ormai destinata ai calci di rigore e, invece, Dembélé trova al 92’ il gol che decide l’incontro: l’ex Barcellona sfrutta l’assist di Fabian Ruiz e fissa l’1-0 finale. Dopo aver trionfato contro Nantes e Tolosa nelle ultime due edizioni, il Psg regola quindi anche il Monaco e conquista la sua terza Supercoppa di Francia consecutiva. In totale si tratta del tredicesimo Trophée des Champions per i parigini, un record per il calcio d’oltralpe.