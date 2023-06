Il primo Mondiale per Club a 32 squadre si giocherà negli USA

© Getty Images

Ha una sede il nuovo Mondiale per Club a 32 squadra, la cui prima edizione di disputerà nel 2025. ll Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che saranno gli Stati Uniti a ospitare la rassegna, un anno prima del Mondiale per Nazionali a 48 squadre. "La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 sarà l’apice del calcio maschile professionistico d’élite e, con l’infrastruttura necessaria e un enorme interesse locale, gli Stati Uniti sono l’ospite ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino - Con alcuni dei migliori club del mondo già qualificati, i fan di ogni continente porteranno la loro passione ed energia negli Stati Uniti tra due anni per questa significativa pietra miliare nella nostra missione di rendere il calcio davvero globale".