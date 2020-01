Il Nantes omaggia Sala: maglia speciale a un anno dalla morte

A un anno dalla tragica scomparsa, il Nantes non dimentica Emiliano Sala e lo ricorda con una maglia speciale che i giocatori indosseranno nel match contro il Bordeaux. I colori bianco e azzurro ricordano l'Argentina, il paese natale dello sfortunato attaccante. La speciale casacca, prodotta in soli 800 esemplari, è stata messa in vendita a 80 euro e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficienza ai primi due club in cui ha giocato Sala, il San Martin de Progreso e il Proyecto Crecer.

Nantes, maglia speciale in ricordo di Sala ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa A un anno dalla tragica scomparsa, il Nantes non dimentica Emiliano Sala e lo ricorda con una maglia speciale che i giocatori indosseranno nel match contro il Bordeaux. I colori bianco e azzurro ricordano l'Argentina, il paese natale dello sfortunato attaccante. La speciale casacca, prodotta in soli 800 esemplari, è stata messa in vendita a 80 euro e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza ai primi due club in cui ha giocato Sala, il San Martin de Progreso e il Proyecto Crecer.





ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa Ultime gallery Vedi tutte