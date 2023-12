Il Manchester City stende l’Urawa Reds e raggiunge il Fluminense in finale  

MONDIALE PER CLUB

Guardiola trionfa in semifinale per 3-0 contro i giapponesi, ora la sfida ai brasiliani per il titolo

© Getty Images Nella seconda semifinale del Mondiale per Club 2023 il Manchester City trionfa travolgendo per 3-0 l’Urawa Reds. Nel primo tempo i giapponesi se la giocano quasi alla pari, ma cadono al 46’ con l’autogol di Hoibraten. Gli uomini di Guardiola dilagano nella ripresa, trovando prima il raddoppio con Kovacic (52’) e poi il tris di Bernardo Silva (59’). Ad attendere i Citizens in finale ci sono i brasiliani del Fluminense.

Il Manchester City si prende la finale del Mondiale per Club 2023 superando per 3-0 l’Urawa Reds in semifinale. La formazione nipponica sorprende la squadra di Guardiola in avvio, difendendosi in maniera ordinatissima e provando anche ad attaccare quando possibile. La manovra degli inglesi appare piuttosto bloccata, con Rodri che tenta un paio di occasioni per provare a stappare la partita. Il gol dell’1-0 dei Citizens arriva però in chiusura di primo tempo, grazie all’autorete di Hoibraten al 46’, dopo la bella giocata di Matheus Nunes: si rientra negli spogliatoi con il Manchester avanti di un gol. In avvio di ripresa il City raddoppia: al 52’ passaggio filtrante geniale di Kyle Walker, per l’inserimento di Kovacic che fa 2-0 a tu per tu con Nishikawa. Gli uomini di Guardiola si sciolgono sempre di più con il passare dei minuti, e al 59’ arriva anche la terza rete, targata Bernardo Silva. Nella mezzora finale le emozioni sono poche: i giapponesi cercano stoicamente di segnare almeno un gol ai Campioni d’Europa, senza però riuscirci. Vince il Manchester City 3-0 e stacca il pass per la finale del Mondiale, dove ad aspettarlo c’è il Fluminense.