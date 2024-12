"Il City faticherà ad arrivare tra le prime 4 in campionato": la profezia di Owen scatena i social

"Il Manchester City faticherà ad arrivare tra le prime 4 in campionato". Nel bel mezzo della crisi della squadra di Guardiola, che ha perso sette volte nelle ultime dieci partite in tutte le competizioni, queste parole di certo non sorprendono, ma c'è chi le aveva pronunciate già in estate, precisamente lo scorso 16 agosto. Si tratta di Michael Owen, ex attaccante di Real Madrid e Liverpool che nel 2001 vinse il Pallone d'Oro, la cui profezia in questi giorni sta rimbalzando sui social in Ingilterra trasformandolo in una specie di indovino: "Il titolo è nelle mani del Manchester City, ma penso che quest'anno potrebbe inciampare - aveva detto Owen - Nella scorsa stagione hanno fatto un percorso incredibile, ma a un certo punto finiranno per fallire", aveva aggiunto parlando della fine di un ciclo e sottolineando anche le possibili conseguenze dell'indagine in corso sui reati finanziari.