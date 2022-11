Il Brasile non estrada Robinho, ma può eseguirne la pena

L'ex attaccante del Milan è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale di gruppo

© Getty Images Sulla base dell'articolo quinto della Costituzione, il Brasile nega l'estradizione dell'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in Italia in via definitiva a nove anni di carcere, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 23 anni in un locale di Milano la notte del 22 gennaio 2013. La richiesta di estradizione era stata presentata a inizio ottobre, ma grazie alla cooperazione giuridica l'Italia può chiedere il trasferimento dell'esecuzione della pena in Brasile.

L'estradizione non è stata concessa perchè l'articolo 5 della Costituzione Federale prevede che nessun brasiliano possa essere estradato, salvo persona naturalizzata, in caso di reato comune commesso prima della naturalizzazione, o di comprovato coinvolgimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il governo brasiliano, però, può chiedere l'applicazione della pena nelle carceri brasiliane.

L'ex attaccante del Milan è stato condannato per aver praticato, nel 2013, violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 23 anni dopo averla resa incosciente. A febbraio la Procura aveva inoltrato al Ministero la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante e per il suo amico Ricardo Falco, entrambi in Brasile.

Secondo la sentenza, l'ex calciatore aveva fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e il gruppo l'avrebbe violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, nel guardaroba di un locale milanese dove la ragazza si era recata per festeggiare il compleanno. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha scritto che l'ex calciatore e i suoi "complici" hanno manifestato "particolare disprezo nei confronti della vittima che è stata brutalmente umiliata".

