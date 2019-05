Il Barcellona cambia, via Valverde: tra i sostituti c'è Allegri

28/05/2019

Il Barcellona cambia, Valverde non sarà più l'allenatore dei catalani. Dopo i rumors dei giorni scorsi, adesso in Spagna si attende solo l'annuncio del divorzio, anche se, contrariamente a quanto emerso finora, potrebbe non essere imminente. Valverde paga un finale di stagione che avrebbe dovuto portare i blaugrana alla conquista del Triplete e ha visto invece Messi e compagni vincere "soltanto" la Liga, con l'onta della clamorosa rimonta subita contro il Liverpool che ha portato all'eliminazione dalla Champions e la sconfitta nella finale di Coppa del Re contro il Valencia.



Via Valverde, si apre la strada per la successione. Tanti i candidati: da Xavi (anche se l'ex centrocampista blaugrana è appena stato ufficialmente nominato allenatore dell'Al Sadd) a Koeman (ct Olanda) passando per Roberto Martinez (ct Belgio) e Ten Hag (Ajax) per arrivare a Max Allegri, già in passato accostato alla panchina catalana.