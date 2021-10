Icardi-Wanda: Mauro non si allena, permesso del Psg per motivi familiari

Mauro Icardi non ha preso parte all'allenamento mattutino del Paris Saint-Germain, che prepara il match di martedì in Champions League contro il Lipsia: la società parigina ha fatto sapere di avere concesso all'attaccante un permesso per "motivi familiari". Una conferma in più sulla crisi tra Icardi e Wanda Nara, che ieri su Instagram aveva fatto capire come una terza donna, Eugenia Suarez, si sarebbe messa in mezzo al loro matrimonio.