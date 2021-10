Icardi-Wanda, in Argentina: "La coppia sta separandosi"

LA telenovela

Intanto la moglie della punta del Psg attacca su Twitter: "Serve una mappa per scoprire la pu***** che invia foto alle persone sposate?"

Mentre Mauro Icardi resta ancora in dubbio per il match di Champions League contro il Lipsia (come confermato da Pochettino in conferenza stampa), arriva un nuovo affondo social di Wanda Nara. La moglie dell'attaccante del Psg, rispondendo ad una giornalista su Twitter, parte all'attacco della persona che si sarebbe intromessa nel suo matrimonio: "Servono i nomi? O vuoi una mappa per scoprire la pu***** che manda foto alle persone sposate! Se sei l'unica a non aver capito te le mando in privato". China Suarez, ecco la donna tra Icardi e Wanda Nara instagram

Il riferimento, secondo le voci di gossip dall'Argentina, è a Eugenia Suarez che avrebbe contattato Icardi su Telegram per chattare di nascosto: "Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce".

E, sempre dal Sudamerica, il programma tv “Los Angeles de la mañana” assicura che la coppia starebbe già separandosi anche se dall'entourage dei due ieri smentivano l'ipotesi. Dal canto suo la Suarez, secondo TMZ, sarebbe tranquilla ed avrebbe parlato con amici a lei vicini in questi termini: "Non so da dove nascono queste voci, io Wanda e Icardi neppure li conosco. Mi sono appena separata, penso ad altro. Se la vedano tra loro".