Svezia, il ct Andersson: "Convocare Ibra? Può ancora dare tanto, vedrete..."

Zlatan Ibrahimovic potrebbe ancora far comodo alla Svezia. Lo ha confermato il tecnico della selezione scandinava, Janne Andersson, non escludendo una convocazione dell'attaccante del Milan per le sfide contro Belgio e Azerbaigian, in programma il 24 e 27 marzo, valide per la qualificazione a Euro 2024: "Avevo già detto che se Zlatan è in forma e in salute, anche se potrebbe non essere in grado di partire dall'inizio, per la personalità che ha avuto negli ultimi incontri e per ciò che ha dimostrato in termini di impegno e leadership, penso che possa dare comunque tanto", le sue parole a Fotbollskanalen.se.