Ibra, le porte della Svezia si riaprono: pre-convocato per gli impegni di marzo

DOPO LA PACE COL CT

Dopo gli scontri verbali degli scorsi anni, il ct Andersson ha inserito Zlatan nella pre-lista per le gare di qualificazione ai mondiali. Mancava dal 2016

Zlatan Ibrahimovic continua nel suo recupero personalizzato e spera di poter tornare in campo per il ritorno con il Manchester United, ma intanto può festeggiare il ritorno in Nazionale. A 39 anni, dopo quasi cinque anni senza indossare la maglia della Svezia, l’attaccante del Milan è stato infatti inserito dall’ex nemico Andersson nella lista dei pre-convocati per le sfide contro Georgia, Kosovo ed Estonia in programma a fine mese e mette nel mirino l’Europeo estivo.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', nelle prossime ore dovrebbe essere diffusa la lista ufficiale e dunque se Ibra dovesse essere a disposizione del Milan per la sfida con lo United, probabilmente poi viaggerà alla volta della Svezia per le sfide di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 contro Georgia e Kosovo e per l'amichevole con l'Estonia. Da un Europeo all’altro quindi, perché l’ultima presenza con la Nazionale di Ibra risale al 22 giugno 2016, all'Europeo di Francia, nella gara contro il Belgio.

Da lì in poi una serie di esclusioni e veleni, Ibra che accusa il ct di non prendere in considerazione i giocatori di origine extracomunitaria e che poi guarda il bel percorso Mondiale della Svezia in Russia da casa, tweet provocatori e anche critiche a distanza, come quella datata ottobre 2020, quando Zlatan definì il ct un “incompetente” per non aver fatto giocare Kulusevski ("Persone così soffocano il calcio svedese").

Ora però i due sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra e in Svezia si sta già preparando la conferenza-evento per il grande ritorno di Zlatan. Che scalda i motori e mette nel mirino una nuova avventura agli Europei: Spagna, Polonia e Slovacchia sono avvisate.

