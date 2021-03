Milan, buone notizie dall'infermeria: Ibra torna in gruppo

Buone notizie dall'infermeria in casa Milan. Ibrahimovic è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile già per il ritorno contro lo United. Ma il recupero di Zlatan non è l'unico per Stefano Pioli. Oltre allo svedese, sono tornati arruolabili infatti anche Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Alessio Romagnoli. Per la sfida di Europa League, inoltre, anche Calabria sta tentando il recupero.

Getty Images