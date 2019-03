Ibra interista: "Una volta Mou mi disse di vergognarmi davanti a tutti"

20/03/2019

Tutto si può dire di Zlatan Ibrahimovic tranne che quando parli non scateni delle reazioni. Lo ha confermato anche nell'intervista rilasciata al "Mirror", in cui ha difeso José Mourinho dalle critiche degli ex giocatori del Manchester United. "Non sono più nel club. Non possono lamentarsi e criticare tutto il tempo. Se vogliono lavorare nel club, ci provino. Il cerchio di ex giocatori di Ferguson non mi piace, perché hanno cominciato a parlare dopo che il loro allenatore li ha lasciati, non prima. Adesso parlano in tv, ma non so se hanno ricevuto l'autorizzazione da Ferguson", ha detto riferendosi soprattutto a Gary Neville, Paul Scholes o Paul Ince.

Le parole dello svedese non sono passate inosservate a Ryan Giggs, che ha risposto per le rime. “Noi abbiamo giocato più di 2mila partite insieme, ma sicuramente lui ne sa di più. Solo Bytt è ancora legato al club, ma quando hai giocato oltre 2mila partite insieme credo che una opinione puoi averla, a volte positiva e a volte negativa, ma non ha alcun effetto sui risultati. Siamo tifosi, questo è il calcio, si possono avere anche opinioni diverse”, la risposta dell'attuale ct del Galles.



Ibra ha poi svelato un aneddoto riguarda al periodo in cui lui e lo Speical One erano all'Inter: "Se Mou mi ha mai detto qualcosa in maniera esplicita? All’Inter ho avuto una situazione nella quale avevamo fatto un brutto tempo e lui mi ha criticato durante l’intervallo di fronte al resto della squadra. Avrei dovuto ricevere un premio come miglior giocatore in Italia e lui mi ha detto: quando vai su quel palco e ricevi il tuo premio dovresti vergognarti per il modo in cui stai giocando ora, non te lo meriti. Non è una novità il fatto che lui critichi i giocatori, ma dipende tutto da come reagisci e da come la prendi. Io mi sono detto che sarei uscito dallo spogliatoio e avrei dimostrato che potevo fare di più e meglio".