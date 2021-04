Higuain: "Felice in MLS, qui il calcio non è una priorità. Lautaro mio erede? Stia calmo"

Seconda stagione "americana" per Gonzalo Higuain, che dice di trovarsi benissimo all'Inter Miami e in MLS: "Sono molto felice perché qui il calcio non è una priorità, sono uscito dalla bolla di pressione che c'è in Europa". Qualcuno indica in Lautaro Martinez l'erede del Pipita che però avverte l'interista: "Un consiglio? Stia calmo, il percorso è lungo. Ora sono tutte coccole, come accadde a me fino al 2014 ma, dopo la finale del Mondiale (e l'errore davanti a Neuer, ndr), era finita".