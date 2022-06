Hertha, Boateng annuncia l'addio al calcio: "La mia ultima stagione"

ANNUNCIO A SORPRESA

A 35 anni l'ex Milan decide di mettere un punto alla sua carriera

Pochi giorni fa ha rinnovato il proprio contratto per un'altra stagione con l'Hertha Berlino, con tanto di annuncio show e 2023 kebab offerti ai tifosi del club, ma l'annata 2022/23 sarà l'ultima da calciatore per Kevin-Prince Boateng, che nelle scorse ore ha dato l'annuncio parlando in conferenza stampa: "Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista - ha dichiarato l'ex Milan, 35 anni, solo 5 giorni dopo aver firmato il nuovo contratto - Ecco perché voglio godermi ogni giorno, qualunque cosa accada. Anche se giochiamo in Champions League l'anno prossimo, questa è la mia ultima stagione".

"Ho ancora voglia di giocare, non voglio nemmeno pensare se ci saranno minuti in Bundesliga o meno - ha aggiunto il centrocampista che in Italia ha giocato anche con Sassuolo, Fiorentina e Monza - Voglio esserci dopo un anno turbolento, non potevo fermarmi così".