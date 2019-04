Hamsik: "In Cina non riesco a comunicare, mi faccio capire a gesti"

30/04/2019

Non è iniziata nel migliore dei modi l'esperienza di Marek Hamsik in Cina, dove l'ex capitano del Napoli, oggi al Dalian Yifang, sta avendo qualche problema di adattamento alla nuova realtà. "Non sono soddisfatto delle mie prestazioni - ha ammesso lo slovacco al network televisivo Cctv -. Cerco sempre di dare il meglio ma non mi sono mai trovato in una situazione così difficile".