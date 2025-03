Hajduk, Gattuso litiga in tre lingue con l'ex allenatore: "Parli troppo, non ho rispetto per te"

Durissimo sfogo in diretta tv di Rino Gattuso dopo la brutta sconfitta del suo Hajduk Spalato contro il Rijeka per 3-0. Nel mirino di Ringhio è finito l'ex calciatore e ora opinionista di Max Sport, Josko Jelicic. Il tecnico italiano ha salutato tutti con una stretta di mano, meno Jelicic. "A te non dico niente perché parli troppo, e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione - ha attaccato in un mix di tre lingue, italiano, inglese e spagnolo -. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te".