Haaland Paperone: si regala una Bugatti da sogno a suon di milioni

Erling Haaland non bada a spese per le auto. Il bomber norvegese ha deciso di regalarsi una supercar da sogno. Esattamente la Bugatti Tourbillon che gli costerà la bellezza di 4 milioni di sterline. Un esemplare quasi unico visto che ne verranno prodotti solamente 250 esemplari. Una 'passeggiata' dal punto di vista economico per l'ex Salisburgo che lo scorso gennaio ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester City legando ai Citizens per altri nove anni e mezzo. Il tutto con un sensibile aumento dell'ingaggio che arriverà a toccare quota 26 milioni di sterline l'anno.