Haaland, bomber da 100 milioni: il Borussia vuole tenerlo ma il Real non molla

AL CENTRO DEL MERCATO

Ha chiuso la scorsa stagione con 44 reti in 40 presenze. Ha iniziato quella in corso a quota 10 in Bundesliga e 6 in Champions. Considerando che Erling Haaland ha solo 20 anni, è facile immaginare come sia al centro dell'interesse dei più importanti club europei. La sua valutazione ha già raggiunto i 100 milioni di euro ma il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha voluto mettere le cose in chiaro: "Abbiamo pianificato il nostro futuro con lui, non mi interessano le voci che lo riguardano".

Il fiuto in zona gol è la sua specialità ma non gli manca anche una buona dose di personalità. Riferendosi al fatto che il suo allenatore Favre lo tolga spesso dal campo prima della fine delle partite (in realtà a pochi minuti dal triplice fischio), ha commentato: "Sta diventando un'abitudine, forse vuole che segni di più", dimostrando anche di essere in possesso di una buona dose di ironia. Il Real lo ha già messo nel mirino, seguendo la logica, che evidentemente non cambia anche in periodo di crisi, degli acquisti monstre della gestione Florentino. Il progetto dei blancos è quello di creare un attacco super prendendo Mbappé nel 2021 e Haaland l'anno successivo. Ricreare un attacco atomico nel giro di due anni e rifare da capo una squadra in grado di aprire un nuovo ciclo vincente.

Secondo quanto riferisce "As", i tifosi del Real preferiscono il norvegese (con il 64% dei consensi) al bomber francese del Psg (36%) ma avverte le merengues che anche la Juventus, per il dopo Ronaldo, e il Bayern Monaco, per il post Lewandowski, hanno fatto sondaggi con Mino Raiola, il suo agente, per tentare il colpaccio di rubarlo al Madrid. Una cosa è certa: le prossime sessioni di mercato, nonostante le parole di Zorc, lo vedranno sempre protagonista.