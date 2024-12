Guinea: tragedia allo stadio, almeno 56 morti a N'zérékoré

Un medico, parlando in condizione di anonimato, ha detto che “ci sono circa 100 morti” con cadaveri che riempiono l’ospedale locale e l’obitorio. Tra le vittime anche diversi bambini. Il primo ministro del governo controllato dalla giunta militare ha invitato oggi la popolazione alla calma. “Il governo condanna gli incidenti che hanno funestato la partita tra Labe e N’Zerekore - ha scritto Amadou Oury Bah su Facebook - Il governo sta seguendo la situazione e ribadisce l’invito alla calma in modo che i servizi ospedalieri possano soccorrere i feriti". La coalizione di partiti politici nota come Alleanza Nazionale per l’Alternanza e la Democrazia ha chiesto l’apertura di un’inchiesta, affermando che il torneo è stato organizzato per raccogliere consensi per le ambizioni politiche “illegali e inappropriate” del leader militare Mamadi Doumbouya.