Guerra in Ucraina, Repubblica Ceca come Polonia e Svezia: "Non giocheremo contro la Russia"

IL COMUNICATO

Il comunicato della Federazione: "Non giocheremo nemmeno in campo neutro una possibile partita negli spareggi di Coppa del Mondo"

La Repubblica Ceca si unisce a Svezia e Polonia nella protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina: "La nazionale ceca non giocherà in nessun caso, nemmeno in campo neutro, una possibile partita contro la Russia negli spareggi di Coppa del Mondo. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile", ha dichiarato la Federazione ceca in un comunicato. La Repubblica Ceca dunque si rifiuterà di affrontare la Russia se le due squadre dovessero incontrarsi negli spareggi di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

"Spero che anche la mia nazionale faccia lo stesso passo di Polonia e Svezia, che si sono espressi di non giocare in Russia. Non capisco cosa aspettano in Repubblica Ceca", aveva detto il vicepresidente della Juventus e bandiera del calcio ceco Pavel Nedved prima della partita contro l'Empoli a proposito della situazione in Ucraina. Appello accolto.



La Polonia, che avrebbe dovuto affrontare i russi a Mosca il 24 marzo nella semifinale dello spareggio per Qatar 2022, e la Svezia, che avrebbe potuto affrontare i russi dopo l'altra semifinale contro la Repubblica Ceca, avevano già annunciato la loro decisione.