City, Guardiola: "Più facile resti se andiamo in League One che se rivincessi la Champions"

È la vigilia di Manchester City-Liverpool, ma la recente penalizzazione dell'Everton fa tornare d'attualità l'eventuale punizione dei Citizens, sotto indagine per presunte e reiterate violazioni del Fair Play Finanziario della Premier League. "Non dirò una parola sull’Everton, perché non conosco la realtà di quello che è successo - ha dichiarato il manager catalano -. So che la gente dice: “Perché il City non viene retrocesso in Conference” (la Lega calcistica inglese più bassa in assoluto, ndr). Ma aspettiamo. Sono due casi diversi, non è la stessa cosa. Uno di questi è più lungo e molto più complicato". Alla domanda su un'eventuale retrocessione: "Per il momento siamo innocenti. Ci sono più possibilità che io resti se venissimo retrocessi in League One (l’equivalente inglese della nostra Serie C, ndr) che se rivincessimo la Champions League".