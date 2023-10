Guardiola "benedice" De Zerbi: "Sarà il prossimo allenatore del Manchester City"

LA FRASE

Il tecnico catalano è un ammiratore dell'attuale allenatore del Brighton e il Telegraph rivela gli apprezzamenti dello scorso maggio

© Getty Images Roberto De Zerbi ha tutte le caratteristiche per diventare un giorno l'erede di Pep Guardiola al Manchester City. A dirlo non sono i tifosi né i media inglesi bensì lo stesso allenatore catalano che non ha mai nascosto l'ammirazione per il lavoro dell'ex Sassuolo. "Quello sarà il prossimo tecnico del City" avrebbe rivelato Guardiola al termine della sfida contro il Brighton della scorsa stagione indicando De Zerbi, un tema d'attualità visto il prossimo confronto in Premier League all'Etihad Stadium.

Una confidenza per pochi - riportata oggi dal The Telegraph - che conferma il pensiero positivo dell'impatto avuto dal tecnico bresciano in Premier League con il Brighton a prescindere dalla prima qualificazione europea del club del sud dell'Inghilterra. Guardiola, considerato da tutti come il miglior allenatore della propria generazione, ha individuato proprio in De Zerbi un tecnico capace di influenzare il futuro del calcio tanto, secondo lui, da poter essere visto come il proprio successore al Manchester City una volta che il suo regno sarà terminato.

L'Etihad Stadium si prepara a Manchester City-Brighton nel weekend e all'appuntamento in casa dei campioni d'Inghilterra, reduci da due sconfitte consecutive, la squadra di De Zerbi si presenta come quella con più tiri nello specchio effettuati e col terzo migliore attacco, producendo un gioco offensivo che non è passato inosservato a Guardiola.

L'appuntamento con il resto della storia è rinviato però a fine giugno 2025 quando scadrà il contratto del catalano con il City, sempre che la società non lo persuada a firmare una estensione dell'accordo per la quarta volta.