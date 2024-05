Grossi guai per l'ex Milan Paquetà: rischia una lunga squalifica per scommesse

DALL'INGHILTERRA

Il centrocampista brasiliano del West Ham, ex rossonero, era in procinto di passare al City di Guardiola

© twitter Dalla possibilità di essere uno dei nuovi campioni del City di Guardiola a una squalifica che potrebbe essere particolarmente pesante. Questo il triste destino dell'ex centrocampista brasiliano del Milan Paquetà, ora in Premier League al West Ham. La federcalcio inglese lo accusa di presunte violazioni delle regole sulle scommesse. Dopo nove mesi di indagini e tre ammonizioni comminate al giocatore, è arrivata la comunicazione ufficiale.

Una commissione indipendente esaminerà la vicenda che potrebbe addirittura portare alla squalifica a vita del brasiliano. La FA, in un comunicato ufficiale, lo ha accusato "di aver cercato direttamente di influenzare l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall'arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di far trarre profitto a uno o più persone dalle stesse".

LA REAZIONE DI PAQUETA'

"Sono estremamente sorpreso e turbato dal fatto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti".