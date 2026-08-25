Grande successo per l'EFC (l'European Football Clubs): raggiunta quota 850 club affiliati

25 Ago 2026 - 18:07
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European Football Clubs (EFC), l'evoluzione dell'ECA, è orgogliosa di annunciare di aver raggiunto quota 850 club affiliati. La recente adesione del Real Racing Club (Spagna), che segue quelle di KS Kastrioti (Albania), FC Groningen (Paesi Bassi), FC Kolkheti Khobi (Georgia) e Hull City AFC (Inghilterra), rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella missione di EFC di mettere i club e i loro interessi al centro del mondo del calcio. Questo traguardo storico sottolinea anche la capacità dell'EFC di riunire club di ogni dimensione e profilo provenienti da 55 paesi e territori. L'EFC, riconosciuto da UEFA e FIFA come unico organismo rappresentativo dei club calcistici in Europa, garantisce che gli interessi di tutti i suoi membri siano pienamente rappresentati nelle discussioni e nelle decisioni che plasmano il futuro del calcio europeo e internazionale. Aderendo all'EFC, i club ottengono anche l'accesso a:
- Iniziative di sviluppo guidate da esperti e condivisione strategica delle conoscenze.
- Requisiti di ammissibilità per la rappresentanza nei gruppi di lavoro dell'EFC.
- Rappresentanza nelle strutture decisionali del calcio europeo e internazionale.
- Opportunità di partecipare a eventi e corsi di formazione manageriale incentrati sullo sviluppo dei club.
- Supporto in aree chiave tra cui governance, aspetti legali, finanza strategica, sostenibilità, medicina, performance e sviluppo giovanile.
- Il presidente dell'EFC, Nasser Al-Khelaïfi , ha dichiarato: "Raggiungere gli 850 membri è un altro fantastico traguardo per l'EFC e riflette la nostra continua missione di rappresentare e fornire vantaggi e servizi significativi ai club di ogni tipo e dimensione in tutta Europa. "Siamo orgogliosi che l'EFC collabori in modo positivo e sinergico con tutte le parti interessate, garantendo ai nostri membri la possibilità di esprimere la propria opinione nelle decisioni che plasmano il futuro del calcio europeo e internazionale e contribuendo collettivamente a costruire un ecosistema migliore per tutti."

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