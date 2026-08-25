Genoa-Napoli, squalifica al ds rossoblu Lopez: "Impediva all'arbitro di rientrare in spogliatoio"

Squalifica fino all'8 settembre per il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, a seguito delle proteste al termine della gara persa contro il Napoli alla prima giornata di Serie A. Il dirigente rossoblu è entrato in campo per lamentarsi del primo gol azzurro di De Bruyne, che poco prima aveva toccato il difensore di casa Vasquez facendolo cadere a terra.
Diego Lopez è stato squalificato "per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al Direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti".
Nel comunicato del giudice sportivo, anche le ammende ai club per i comportamenti dei relativi tifosi. Ben 12.000 euro di multa al Bologna per "per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dei calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, una bottiglietta d'acqua e alcuni bicchieri nel recinto di giuoco"
Mentre 10.000 per l'Atalanta: "per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato sette fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti per permetterne la rimozione". Multe per fumogeni anche al Venezia (4.000 euro), al Como per ritardo di due minuti della squadra all'inizio del primo tempo (3.000 euro) e al Frosinone per cori offensivi dei tifosi a un calciatore della squadra avversaria (3.000).