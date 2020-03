Germania, Rummenigge: "Finiamo questa stagione e ripartiamo in inverno"

LA PROPOSTA

Finire la stagione 2019/2020 quando sarà possibile e partire con quella successiva all'inizio dell'inverno. È la ricetta di Karl-Heinz Rummenigge, che ha sottolineato come sia fondamentale evitare uno stop definitivo: "Per non falsare il nostro campionato, è indispensabile terminare questa stagione, al fine di evitare un disastro economico senza precedenti", ha detto il presidente del Bayern Monaco in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung.

La cancellazione della stagione avrebbe infatti delle ripercussioni molto pesanti, specialmente per i club più piccoli. Ecco perché l'ex attaccante dell'Inter ha evidenziato l'importanza di riprendere a ogni costo: "Se non fosse possibile fare altrimenti sarebbe saggio prorogare l'esercizio fiscale 2019-2020 al peggio fino a settembre. Risultato: l'inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all'inizio dell'inverno, affinché i giocatori beneficino comunque delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga".

Rummenigge ha definito questo scenario "perfettamente concepibile", ma va sottolineato che, così facendo, la stagione 2020/2021 dovrebbe essere estremamente compressa (indicativamente tra inizio dicembre e fine maggio), sia per quanto riguarda le competizioni nazionali sia per quanto riguarda quelle europee. Considerando per altro che l'11 giugno 2021 dovrebbe prendere il via Euro 2020.