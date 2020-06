Germania, la finale di Coppa tra Bayern e Bayer con il pubblico?

BAYERN-BAYER LEVERKUSEN

La Bundesliga si chiuderà a fine mese senza pubblico sugli spalti ma il 4 luglio, per la finale di Coppa di Germania fra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, l'Olympiastadion di Berlino potrebbe riaprire i cancelli. A lasciare uno spiraglio aperto è il presidente della Federcalcio Fritz Keller. "Decide il legislatore - ha detto il numero 1 del calcio tedesco in un'intervista all'emittente Ard - A Berlino sono consentiti eventi fino a 1000 persone, se danno l'ok, possiamo giocare davanti a 1000 tifosi. In questi giorni ne abbiamo già parlato".

Se la pandemia di coronavirus rimarrà sotto controllo, in Germania la stagione si potrebbe chiudere con il pubblico sugli spalti, un primo segnale per un lento ritorno alla normalità. Più che altro un gesto simbolico, visto che gli spettatori potranno essere solo 1000, una goccia nel mare in un impianto che ha una capacità di oltre 74mila posti.