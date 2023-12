Germania, Bundesliga: un triplo Schick trascina il Leverkusen, ok Bayern e Stoccarda

GERMANIA

I bavaresi passano 1-2 in casa del Wolfsburg, Xabi Alonso batte 4-0 il Bochum (tre gol del ceco). Guirassy decisivo nel 3-0 all'Augsburg

© Getty Images Bayern Monaco e Bayer Leverkusen non tradiscono le aspettative nella 16a giornata di Bundesliga: i bavaresi passano 1-2 con il Wolfsburg grazie a Musiala e Kane, mentre Xabi Alonso resta a +4 grazie ad un sonoro 4-0 al Bochum deciso dalla tripletta di Schick. Torna al terzo posto lo Stoccarda (3-0 all’Augsburg firmato Undav-Guirassy), mentre esce dalla zona calda l’Union Berlino (2-0 al Colonia). 3-2 Heidenheim sul Friburgo, 2-1 tra Eintracht e Gladbach.

WOLFSBURG-BAYERN MONACO 1-2

Kane e Sané spaventano la retroguardia ospite in avvio, poi i bavaresi si scatenano alla mezz'ora: Casteels si supera su un mancino dalla distanza dell'esterno ex City, Müller colpisce l’incrocio dei pali con un colpo di testa subito dopo. Pochi secondi e arriva il meritato vantaggio degli uomini di Tuchel, firmato dall’incornata di Musiala su invito del numero 25, fresco di rinnovo. Dopo dieci minuti è ancora i tedesco ad ispirare il raddoppio dei bavaresi, questa volta servendo il solito Harry Kane, che calcia magistralmente dalla distanza e la infila sotto la traversa. Nemmeno il tempo di esultare che il Wolfsburg reagisce con il mancino di Arnold da fuori area, che fissa l’ 1-2 poco prima di fine tempo. L'ex Sassuolo Rogerio spaventa Neuer in avvio di ripresa, poi la partita regala soltanto una chance a testa per Kane (su corner) e una punizione ben indirizzata di Sané. Diventano così 38 i punti del Bayern, che resta a -4 dalla vetta (con una partita in meno), mentre il Wolfsburg resta a diciannove.

BAYER LEVERKUSEN-BOCHUM 4-0

Xabi Alonso cambia qualche effettivo in vista del turno infrasettimanale, ma dopo qualche minuto di intraprendenza degli ospiti il trend della partita diventa quello di sempre: alla mezz'ora la sblocca l'ex Roma Patrick Schick su calcio di rigore, che fa doppietta nemmeno due minuti dopo con un mancino angolato a chiudere una ripartenza rifinita da Frimpong. Il ceco non si accontenta e cala la tripletta al primo minuto di recupero della prima frazione, mettendo in rete di testa da corner su assist del solito Grimaldo. Nel secondo tempo il Bayer tiene il controllo e fa poker al 69’ con il neo entrato Boniface, che alla prima palla utile riceve da Wirtz e realizza col destro. Vetta consolidata quindi per il Leverkusen, a quota 42 punti, mentre il Bochum è quattordicesimo con sedici lunghezze.

STOCCARDA-AUGSBURG 3-0

I padroni di casa si affidano dall'inizio alla coppia Guirassy-Undav e sono subito loro a creare i maggiori problemi in avvio: l'obiettivo di mercato del Milan ci prova col destro dalla distanza e costringe Dahmen alla parata, mentre il compagno di reparto prima colpisce il palo con una conclusione dal limite e poi porta avanti i suoi con un destro sottomisura sugli sviluppi di un corner. L'ex Brighton si rende ancora protagonista nel finale della frazione, quando serve al compagno di reparto il pallone che il guineano infila in porta col destro dal limite per il 2-0 e la rete numero diciassette in campionato. Demirovic ed Uduokhai hanno la chance di riaprire il match ad inizio secondo tempo, ma Nübel risponde presente. Chiude l'incontro Führich al 69’ con un mancino ben angolato in area di rigore. Terzo posto ritrovato quindi per lo Stoccarda, che sale a 34 punti, mentre l’Augsburg rimane a diciotto.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA M’GLADBACH 2-1

Ottimo avvio della squadra di Toppmoller, vicina al vantaggio al 12’ con il colpo di testa di Pacho da corner. Il Gladbach cresce col passare dei minuti e trova il vantaggio al 27’ con Wöber, che da calcio d'angolo non sbaglia di testa. Il difensore si rende ancora pericoloso in ripartenza pochi minuti dopo, ma il primo tempo termina sullo 0-1. Nel secondo tempo i padroni di casa vanno più volte vicini al pari con Skhiri e Chaibi ma riescono a superare Nicolas soltanto al 92’, quando prima l'autore del vantaggio ospite viene espulso per somma di ammonizioni e poi ci pensa un colpo di testa di Buta a pareggiare la partita. L’Eintracht ci crede e la vince clamorosamente al 97’ con la rete di Koch, che manda i suoi a 24 punti in Bundesliga e lascia il Gladbach a diciassette.

HEIDENHEIM-FRIBURGO 3-2

Passa subito in vantaggio la formazione bianconera e la firma è di Höler, che al 7’ mette in rete col mancino l'assist di Röhl. La reazione dei padroni di casa è guidata da Kleindienst, ma la squadra allenata da Schmidt non produce pericoli reali fino al duplice fischio. Inizia la ripresa ed è subito pareggio al 52’ per l’Heidenheim grazie al destro ad incrociare sotto la traversa di Dinkci dopo una ripartenza ben condotta. La risposta degli ospiti arriva al 64’ con la doppietta di Höler, glaciale dal dischetto nell'occasione, ma al minuto 84 Kleindienst riprende ancora la partita. Proprio quando il match sembra destinato al 2-2, arriva la sfortunata autorete di Ginter, che regala nel recupero i tre punti ai padroni di casa. Il Friburgo manca così l’aggancio al Borussia Dortmund e si ritrova a 24 punti in classifica, mentre l’Heidenheim va a venti.

UNION BERLINO-COLONIA 2-0

Seconda vittoria nelle ultime tre partite in campionato per i padroni di casa, che ottengono tre punti fondamentali in ottica salvezza. Il primo tempo è un monologo degli ospiti, che ci provano con Selke, Husenbasic e Carstensen ma si vedono sempre negare la rete dagli interventi di un attento Ronnow. In apertura di ripresa sono però i capitolini a passare in vantaggio con la conclusione mancina di Hollerbach, che non sbaglia su assist di Volland. L'episodio cambia la partita, poiché l'autore del gol e Kral sfiorano il raddoppio nei minuti successivi, con Scwäbe che evita solo temporaneamente il 2-0 dell' Union, firmato al 78’ da David Datro Fofana, che chiude un contropiede rifinito ancora da Volland con un destro sotto la traversa. La formazione di Berlino esce così dalla zona rossa con 13 punti e una partita in meno, mentre gli avversari restano a quota dieci.