Germania: adidas vieta la vendita della maglia numero 44, ricorda la sigla delle SS naziste

LA DECISIONE

La Federcalcio tedesca corre ai ripari e svilupperà un design alternativo

© DFB L'adidas ha vietato la vendita online della maglia della Germania con il numero 44 perché ricorda il simbolo delle Schutzstaffel, più conosciute come SS, ovvero l’organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco. A rivelarlo è il giornale tedesco Bild, che ha riportato la dichiarazione di Oliver Bruggen, portavoce del noto marchio sportivo, in cui spiegava che la somiglianza tra il numero 4 e la S delle "SS" non era assolutamente intenzionale.

Bruggen ha quindi spiegato come sarebbero andate realmente le cose, ovvero che lo stile delle maglie è stato progettato dalla Federcalcio tedesca (DFB) in collaborazione con il suo partner, 11teamsports. In un post condiviso su X, la DFB aveva inoltre affermato che i disegni erano stati presentati e valutati anche dalla UEFA, e che "nessuna delle parti coinvolte aveva notato alcuna vicinanza con simboli nazisti". La Federcalcio tedesca ha infine assicurato che "svilupperà un design alternativo per il numero 4 assieme a 11teamsports".

A sollevare il problema per primo è stato uno storico tedesco, Michael König, che aveva rilevato la somiglianza del carattere del numero 4 con il simbolo delle SS. Da lì è partito un acceso dibattito in Germania che ha portato alla drastica decisione di togliere dal mercato la numero 44.

La Federcalcio tedesca ha sottoposto "all'approvazione della Uefa" la numerazione "dall'1 al 26" delle maglie della nazionale e il controllo è stato superato. Quando è emerso che il numero 44 era "simile un simbolo usato dai nazisti", è stato immediatamente "bloccato" sui fan-shop. Lo ha detto a LaPresse la Federcalcio tedesca (Dfb), commentando la decisione di bloccare l'attuale numerazione relativa al 4 e al 44 delle nuove maglie della nazionale, dopo le polemiche per la similitudine con il simbolo utilizzato dalle SS in epoca nazista. "La Dfb ha concesso a '11Teamsport' la licenza per 'Nome e numerazione' per sei anni. I colleghi di '11Teamsport' hanno sviluppato una propria grafica per la nuova maglia e l'hanno concordata con la Federazione. La Dfb controlla i numeri da 0 a 9 e poi sottopone i numeri da 1 a 26 all'approvazione della Uefa. Entrambi i controlli sono stati approvati. Quando sui social media è stato fatto notare che il '44' era simile a un simbolo usato dai nazisti, abbiamo immediatamente preso in considerazione questa informazione e abbiamo bloccato questo numero nei nostri fan shop", ha spiegato la Federcalcio tedesca, aggiungendo che il numero '88' - che corrisponde alle lettere HH ed è accostato al saluto 'Heil Hitler' "è sempre bloccato". "Nessuna delle parti coinvolte nel processo di creazione del design della maglia ha visto alcuna somiglianza con il simbolismo nazista. Ma solo la discussione pubblica sul fatto che ci potrebbe essere una vicinanza visiva è sufficiente per avviare un processo di cambiamento", ha spiegato ancora la Dfb, aggiungendo di star "dialogando con '11Teamsport' per sviluppare un design alternativo per la grafica del numero quattro e poi adattarlo ufficialmente in coordinamento con la Uefa".