Gascoigne vìola la quarantena e va al pub: scaricato dalla fidanzata

Paul Gascoigne non si smentisce mai, nemmeno in quarantena. Durante il lockdown a Bridlington, Gazza è infatti uscito dalla sua abitazione per andare al pub (abusivo) di Paul Salmon improvvisato nel giardino di casa. Una violazione delle regole che non è proprio andata giù alle rispettive compagne. Furibonda, la moglie dell'amico di Gazza ha infatti distrutto il "pub" mentre Gascoigne è stato lasciato in tronco dalla sua fidanzata, Wendy Leech.

A provocare la rottura tra i due non sarebbe stata solo la violazione della quarantena di Gazza, ma anche la sua ennesima ricaduta nell'alcolismo. In un video diffuso dal Daily Star si vede infatti Gascoigne bere della birra. Comportamento che ha fatto infuriare l'ex compagna del stella del calcio inglese.

“Wendy era davvero presa”, ha raccontato un amico della 43enne che aveva conosciuto in Spagna l’ex calciatore della Lazio e stava trascorrendo l'isolamento insieme a lui. “Lui l’ha delusa e lei non si fida che possa comportarsi in modo responsabile - ha proseguito l'uomo -. Wendy ha due figli e tre nipotini a cui pensare". "Lei e Paul si parlano ancora, perché Wendy è davvero preoccupata per lui, ma dopo quanto successo, non riesce a vedere un futuro insieme per loro due”, ha concluso. on trova pace.

