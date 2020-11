Galles, Giggs arrestato per violenza domestica

LO SHOCK

L'attuale ct del Galles, Ryan Giggs, è stato arrestato come presunto autore di un'aggressione domestica nei confronti della sua fidanzata. L'ex giocatore del Manchester United è stato portato alla stazione di polizia e sottoposto a diverse ore di interrogatorio, prima di essere rilasciato su cauzione a Pendleton. Il fatto è stato portato all'attenzione della polizia tramite i vicini di casa, che hanno avvertito le forze dell'ordine a causa dei rumori provenienti dall'abitazione "Una donna sulla trentina ha riportato ferite lievi, ma non ha avuto bisogno di cure. Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di aggressione", ha dichiarato un portavoce della polizia di Manchester in relazione al litigio.

La federcalcio gallese ha annullato la conferenza stampa prevista per oggi dopo aver comunicato di essere venuta "a conoscenza di un presunto incidente" che ha coinvolto l'allenatore Ryan Giggs.

Giggs, ex centrocampista del Manchester United e ct del Galles dal gennaio 2018, avrebbe dovuto partecipare all'incontro con i media per annunciare la formazione gallese in vista dell'amichevole contro gli Stati Uniti in programma il 12 novembre e le partite di gruppo di Nations League contro Irlanda e Finlandia.