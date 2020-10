Zverev si difende dalle accuse di violenza: "Sono parole prive di fondamento"

LA RISPOSTA

"Sono molto triste perché si tratta di affermazioni totalmente prive di fondamento". Alexander Zverev si difende dalle accuse di violenza giunte dalla ex fidanzata Olya Sharypova e rese pubbliche attraverso un lungo post sui propri profili social. Affermazioni pesanti, in cui si parla perfino di un tentativo di soffocamento da parte di Zverev nei confronti della donna.

Il tennista tedesco ha atteso 24 ore prima di replicare: "Ci conosciamo da quando siamo bambini, abbiamo condiviso tante esperienze. Mi spiace abbia detto queste cose perché non sono vere".

"Sono giorni particolarmente impegnativi per me", ha aggiunto il numero 7 del ranking Atp su Twitter riferendosi anche a un altro fatto che lo riguarda da vicino, ovvero la gravidanza di sua ex compagna, la modella Brenda Patea. "Presto diventerò padre. Anche se non stiamo più insieme mi prenderò le mie responsabilità. Ci prenderemo cura della vita che sta per nascere".

Vedi anche Tennis Tennis, l'ex fidanzata accusa Zverev: "Ha provato a strangolarmi"