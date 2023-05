Galatasaray, Zaniolo entra e viene espulso dopo 6 minuti

TURCHIA

L'ex giallorosso si merita il rosso per un brutto fallo evidenziato dal Var, ma la sua squadra vince lo stesso grazie a una doppietta di Icardi

© ipp Brutta serata per Nicolò Zaniolo, protagonista in negativo nel match del campionato turco contro l'Istanbulspor. L'ex romanista, oggi al Galatasaray, è entrato in campo al 69', ma la sua partita è durata solo 6 minuti visto che è stato espulso al 75'. Zaniolo è stato ammonito per un brutto fallo su un avversario, ma il Var ha richiamato l'arbitro per vedere le immagini al monitor e il giallo è stato trasformato in rosso.

Per fortuna del Galatasaray, l'imprudenza di Zaniolo non ha impedito alla squadra capolista di imporsi grazie a una doppietta di un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mauro Icardi, a segno prima su rigore e poi allo scadere e arrivato a quota 16 reti in stagione. A quattro giornate dal termine della Super Lig, il "Gala" ha un vantaggio tale su Fenerbahce e Besiktas da poter accarezzare il sogno di vincere un altro titolo della sua storia.