Galatasaray: Torreira in lacrime per la mamma scomparsa, Mertens lo consola

Nella festa per la vittoria dello scudetto numero 23 del Galatasaray c'è anche un momento di grande tenerezza e commozione. Lucas Torreira ha indossato una maglietta con una foto insieme alla mamma scomparsa due anni fa e la scritta "Mamma, ti amo". L'ex centrocampista della Fiorentina, seduto in panchina, non riesce a trattenere le lacrime per la grande emozione e a consolarlo ci pensa un altro grande ex del nostro campionato, l'ex Napoli Dries Mertens. Una scena immortalata dai fotografi che Torreira ha pubblicato sul suo proprio profilo Instagram corredata dal post: "Giocare nel Galatasaray non è un obbligo, ma un privilegio".