Furto milionario a casa Verratti: fermati i tre ladri

Il furto era avvenuto domenica notte nella villa di Cala Jondal di proprietà di Ronaldo il Fenomeno

La fuga è durata soltanto pochi giorni, i presunti ladri che domenica notte avevano fatto irruzione nella villa di Ibiza presa in affitto per le vacanze da Marco Verratti e dalla moglie Jessica Aidi per uscirne con un bottino da circa 3 milioni di euro sono stati fermati dalla Polizia Nazionale spagnola al porto di Denia, la cittadina di mare da dove partono i traghetti per le Baleari. I tre sospetti, che fanno parte di una banda che la polizia seguiva da tempo, avevano preso il battello da Ibiza e sono stati intercettati una volta arrivati sulla terraferma. Nell’operazione è stato rinvenuto anche parte del bottino. Lady Verratti dà spettacolo al Roland Garros





































































































Un bottino particolarmente ricco, perché come ha denunciato il centrocampista azzurro presso la Guardia Civil di St. Josep de Sa Talaia, i malviventi hanno sottratto 10.000 euro in contanti e diversi oggetti di valore, gioielli, orologi e diamanti, che il calciatore ha valutato in circa 3 milioni di euro. Il maxi furto era avvenuto nella villa di Cala Jondal di proprietà di Ronaldo il Fenomeno grazie a una finestra lasciata aperta per errore.

