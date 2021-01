Furia Mourinho contro il rinvio di Tottenham-Fulham: "Poco professionale farlo 4 ore prima"

La decisione di rinviare il derby londinese di mercoledì scorso contro il Fulham causa focolaio Covid-19 ha fatto arrabbiare José Mourinho. "Partita alle 18.00... E ancora non sappiamo se giocheremo. Il miglior campionato del mondo", aveva scritto su Instagram il tecnico del Tottenham prima di ricevere la comunicazione ufficiale. Ma lo Special One non si è fermato qui e ha rincarato la dose: "Non mi va di parlarne troppo - ha dichiarato Mourinho - Credo sia stata una cosa davvero poco professionale, ma è successa. Ormai eravamo pronti per giocare, ci eravamo preparati e ci hanno mandato all'aria una settimana di lavoro".